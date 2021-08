NASA traži ljude koji će da se prave da su na Marsu

Iskustvo astronauta koji će se naći na nekoj budućoj misiji na Mars, koju NASA uveliko planira, u mnogome će se razlikovati od dosadašnjeg. Zato Američka agencija za istraživanje svemira traži dobrovoljce koji su spremni da se oprobaju u strogoj jednogodišnjoj simulaciji života na Marsu, ali prvo ovdje na Zemlji.

Američka agencija za istraživanje svemira traži četiri osobe koje će učestvovati u jednogodišnjoj simulaciji poznatoj kao "Analogna" (Analog), piše Indipendent.

U jesen 2022. godine, oni koji budu odabrani, započeće misiju "simulacije života u udaljenom svijetu".

Grejs Daglas, naučnica Nasinog svemirskog centra "Džonson" u Hjustonu, gdje će se misija održati, ocijenila je da je ova simulacija kritična za testiranje rješenja za potrebe složenog života na površini Marsa.

"Simulacije na Zemlji će nam pomoći da razumijemo i suprotstavimo se fizičkim i mentalnim izazovima sa kojima će se astronauti suočiti prije nego što odu", istakla je Daglasova.

Tri jednogodišnje misije, nazvane "Crew Health and Performance Exploration Analog" (ispitivanje zdravstvenog stanja i učinka posade), će takođe pomoći u pripremnom ispitivanju putovanja na Mars, nadaju se u NASA.

Četiri srećnika i srećnice će živjeti i raditi u Marsovoj dini Alfa (Mars Dune Alpha), bazi koja se prostire na 1.700 kvadratnih metara, i baviće se "stresorima iz okoline", kao što su ograničeni resursi, kvar opreme i pitanja komunikacije.

Osim tih zadataka koji ne zvuče baš primamljivo, ispunjavanje strogih kriterijuma NASA još jedna je ne baš zabavna stvar.

Agencija za istraživanje svemira traži "zdrave, motivisane državljane Sjedinjenih Američkih Država ili rezidente koji su nepušači, starosti od 30 do 55 godina i koji dobro poznaju engleski jezik".

Takođe, neophodno je imati završen master iz matematike, inženjerstva, tehnologije i nauke. Blago odstupanje od ovog zahtjeva je moguće.

