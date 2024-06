Na Marsu otkrivene hiljade tona zamrznute vode (FOTO)

U novoj studiji američkih naučnika objavljeno je da je na vrhu jednog vulkana na Marsu, otkriveno hiljade tona zamrznute vode.

Istraživači su bili fokusirani na region Tarsis vulkana, koji su najviši u cijelom Sunčevom sistemu.

Ove planine su na ekvatoru crvene planete, a značaj otkrića vode u zamrznutom stanju (150.000 tona) je veliki, zato što je voda osnovni pokazatelj za mogućnost postojanja života, navode naučnici.

Zaleđenu vodu prvo je "primijetio" EkoMars Trace Gas Orbiter (TGO) Evropske svemirske agencije.

Glavni autor nove studije je dr Adomas Valantinas, i on sa kolegama sa Univerziteta Braun, u radu ukazuje na to da je prisutna vrsta mraza koja se najpre kondenzuje na planinama na Marsu, a potom ispari, kada temperature postanu više. Ciklus se dešava na nivou jednog Marsovog dana.

NEWS | Frost With Volume Of 150,000 Tonnes Water Discovered On Mars Two missions of the European Space Agency have discovered frost near Mars's equator; a place which was previously thought impossible for frost to exist. The frost has been found on top of Tharis volcanoes; the… pic.twitter.com/aKAG6O7LwC