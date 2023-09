Na nebu uočen "sveti gral", prizori ostavljaju bez daha (FOTO/VIDEO)

Prije nekoliko dana, tačnije, 24. septembra snažna oluja solarne plazme pogodila je Zemljino magnetno polje i "zapalila" noćno nebo. Širom sjeverne hemisfere, od Evrope do Sjeverne Amerike, oni s vedrim nebom mogli su svjedočiti spektakularnom crvenom svjetlosnom šou, koji je barem jedan posmatrač opisao kao "Sveti gral sjevernog svjetla".

Prije nekoliko vijekova, neki ljudi na ovim nižim geografskim širinama mislili su da je grimizno nebo zlokoban znak budućeg rata ili tragedije. Danas naučnici znaju da su aurore, i zelene i crvene, prirodna pojava koja ne uzrokuje stvarnu štetu ljudima, iako ih to ne čini manje strašnima.

Earth experienced a coronal mass ejection (CME) impact late yesterday (September 24, 2023). It was a strong (G3) storm and many in Europe and northernmost North America were surprised with the sight of a rare red aurora! Read more at: https://t.co/gNEIyUWJpK Miguel Caballero pic.twitter.com/LGbsNCoknz — EarthSky (@earthskyscience) September 25, 2023

Prekrasan fenomen uzrokovan je izbacivanjem nabijenih čestica sa Sunca, koje u interakciji s molekulama kiseonika u Zemljinoj atmosferi emituju svjetlost. Zavisno o tome gdje se u atmosferi nabijene solarne čestice sudaraju s kiseonikom, boja dobijene svjetlosti je drugačija.

#Aurora from Penryn Cornwall!! About as far south as you can get in the UK and still visible#Cornwall #Auroraborealis pic.twitter.com/1sXlqRfRjR — Christopher Probert (@tophe_probert) September 24, 2023

Zelene zavjese su najčešća polarna svjetlost, uzrokovana emisijom svjetlosti pojedinačnih atoma kiseonika koji lebde visoko u atmosferi. Tamo gdje pljuskovi elektrona velike brzine imaju dovoljno energije da gurnu dublje u atmosferu, oni mogu natjerati obilnije atome dušika i ione da emituju plave i ružičaste tonove, koji se miješaju stvarajući nježno ljubičastu boju na ivici zavjese. Duboke crvene pruge svjetlosti, s druge strane, uzrokuju difuzni atomi kiseonika na ekstremno velikim visinama od oko 200 do 300 kilometara. Obično vidljiv samo tokom posebno energičnih solarnih oluja, rijetki gas može zadržati energiju koju apsorbuje duže vrijeme prije nego što emituje duže valne dužine.

#Aurora #Auroraborealis #Northernlights #Polarlights #Polarlichter For a few minutes it suddenly exploded and even here at roughly 54N it looked like you're in the polar areas. All the movement was visible, all the colors, im freaking out this was so awesome (ALT-txt) pic.twitter.com/Y0WHd5ZFGz — Darth thromBOOzyt (@krasmanalderey) September 24, 2023

Iako su stručnjaci predviđali da će solarna oluja pogoditi 24. septembra, udar je bio jači od očekivanog. Baklja koja je došla sa Sunca izazvala je jaku geomagnetsku oluju iznad Evrope gotovo odmah, uzrokujući da jarko zelena i crvena svjetla zaplešu nebom u Škotskoj, Islandu i Nizozemskoj.

Kasnije je svjetlosna predstava putovala preko Atlantskog okeana do Sjeverne Amerike, prenosi "Klik". Ljudi čak na jugu SAD-a kao što su Kanzas i Nebraska vidjeli su kako im nebo svijetli jezivo crveno, iako učinak nije bio ni približno tako impresivan kao sjevernije. Što je polarna svjetlost slabija, to je njen sjaj boje maglovitiji; dok što je jači, to je više svjetla koje se lomi u trake, lučno preko noćnog neba.