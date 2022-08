Najjasniji snimak NLO-a na svijetu "Kalvinova fotografija" otkrivena nakon 30 godina

Prvi put je otkrivena najjasnija fotografija NLO-a na svijetu kako lebdi iznad Škotskog gorja.

Vjerovalo se da je takozvana "Kalvinova fotografija" decenijama izgubljena dok nije locirana i otkrivena nakon godina opsežnog istraživanja od strane akademika i novinara Dr Dejvida Klarka.

Na Kalvinovoj fotografiji može se vidjeti golemi i bizarni objekt u obliku dijamanta kako lebdi nebom dok u daljini leti i ratni avion.

Slika je snimljena 4. avgusta 1990. oko 21 sat. Snimila su ga dva planinara na brdu u Kalvinu, 55 milja sjeverozapadno od Perta u Škotskoj.

Prema planinarima koji su ostali anonimni, vidjeli su veliki metalni objekat kako lebdi uz tiho zujanje, desetak minuta. Borbeni avioni su prolazili u daljini.

Ljudi tvrde da je nakon otprilike 10 minuta, 100 stopa dugu objekat zatim odletio ravno u nebo velikom brzinom.

The Calvine UFO pic dropped this weekend. It’s a real image, taken in 1990. Carry on! pic.twitter.com/cflAh9IGT0