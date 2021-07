Najmlađi putnik u svemir priznao Bezosu: "Nikad nisam kupovao preko Amazona"

Nizozemski tinejdžer koji je postao najmlađi svemirski putnik na svijetu ove je sedmice iznenadio milijardera Džefa Bezosa rekavši mu tokom leta da nikad nije ništa naručio preko Amazona.

Oliver Dejmin, 18-godišnji student fizike, pratio je Bezosa, njegovog brata Marka Bezosa i 82-godišnju pilotkinju Veli Fank, najstariju osobu koja je letjela u svemir, na 10-minutnom putovanju izvan Zemljine atmosfere.

Rekao sam Džefu da zapravo nikada nisam kupio nešto preko Amazona, rekao je Dejmin za Rojter u petak u intervjuu u amsterdamskoj vazdušnoj luci Šiphol. On mu je iznenađeno odgovorio da odavno nije čuo da je netko to rekao.

Dejmin, koji je izabran nakon što je drugi kandidat koji je platio 28 miliona dolara morao odustati, doznao je da će se pridružiti letu dok je bio na porodičnom odmoru u Italiji.

Nazvali su i rekli - "Jeste li još uvijek zainteresovani? Odgovorili smo: "Da! Da! Da!"

Dejmin je sanjao o svemirskim putovanjima odmalena, pratio je razvoj kompanija za istraživanje svemira poput Blu Oridžina i u mladosti je dobio pilotsku dozvolu.

Nismo platili ni blizu 28 miliona dolara, ali izabrali su me jer sam bio najmlađi, a bio sam i pilot, a također sam o tome već znao prilično puno.

Mislim da to nisam shvatio dok nisam bio u raketi: 'Opa, stvarno se događa', rekao je. To mi je bio krajnji, krajnji cilj ... ali nikada nisam mislio da će to biti tako brzo, prenosi Zimo.

Posada je prošla dva dana sigurnosnih treninga, ali ništa jako teško, rekao je Dejmin, koji se može vidjeti na video snimci kako u bestežinskom stanju s Džefom Bezosom baca ping-pong loptice.

To je bilo super 'cool'. Tako je čudno biti bez težine. Bilo je lakše nego što sam očekivao. To je kao da sam u vodi.

Dejmin, kojemu nastava na Univerzitetu Utreht treba početi u septembru, rekao je da nije siguran što želi raditi kasnije u životu, ali da će ozbiljno razmotriti karijeru u svemirskim putovanjima.

Upitan kako je to bilo putovati raketom s milijarderom, odgovorio je uz široki osmijeh: Bili su super zabavni i svi čvrsto na zemlji, koliko god to smiješno zvučalo.