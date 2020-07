Najsjajnija kometa "projuriće" pored Zemlje, sljedeća je za 7.000 godina

Kometa prečnika oko pet kilometara, nazvana "Neovajs", nedavno je primijećena na nebu. Prošla je pored orbite Merkura, a blizina Sunca učinila je da prašina i gas sa njene površine naprave veliki svijetleći rep. Po proračunima naučnika, očekuje se da će se približiti Zemlji 23. jula 2020. godine, a zbog svijetlećeg repa posmatračima će prirediti spektakl.

Prošla je pored Sunca, sa svojim dugim sjajnim repom. Snimljena je digitalnim fotoaparatom u Velikoj Britaniji, a mogla se vidjeti i iz drugih dkjelova sveta.

Nasin teleskop je ovu kometu otkrio u martu, a naučnici procjenjuju da će kometa moći da se vidi do sredine avgusta. Biće vidljiva golim okom, kada je nebo mračno i bez mnogo refleksije sa tla.

Night sky, just before dawn from @Space_Station. Stars, cities, spaceships, and a comet! pic.twitter.com/fCKjrfayC1