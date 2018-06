Nakon 40 godina riješena misterija munja na Jupiteru

Oluje praćene munjama na Jupiteru su mnogo češće i mnogo sličnije onima na Zemlji nego što se mislilo ranije.

Jupiter je najveća planeta Sunčevog sistema i peti je po redu od Sunca. Pojava munja, odnosno naglo pražnjenje atmosferskog električnog naboja u olujnim oblacima, na Jupiteru je otkrivena prije četrdesetak godina.

Električni naboj stvara široki raspon radijskih frekvencija, a Voyager 1, još je 1979. godine otkrio zvučne talase vrlo niske frekvencije - karakteristične za munje.

Nevjerovatni zvukovi Jupitera koje je Voyager 1 snimio bili su prvi dokaz da se u atmosferi ove velike planete stvaraju munje. Naknadno, kamere na svemirskoj letjelici Galileo te letjelica Cassini lansiranoj s ciljem istraživanja Saturna i druge misije potvrdile su pojavu munja na Jupiteru u obliku svjetlosnih bljeskova.

Najnovije istraživanje, koje se temelji na podacima koje je prikupila letjelica Juno, otkrilo je 1600 pojava munje, odnosno deset puta više nego što ih je ranije zabilježio Voyager 1.

Scientists have pondered the mystery of lightning on #Jupiter since @NASAVoyager ’s flyby in 1979. Now, @NASAJuno sheds light on why and where it happens: https://t.co/9BmrGCC5FD pic.twitter.com/GVEo3WAcdT

“Munje na Jupiteru mogu biti česte baš kao i ove na Zemlji”, izjavila je voditeljka studije Ivana Kolmašová, naučnica s Akademije nauke Češke republike za Space.com.

“S obzirom na znatno velike razlike u atmosferama kakvu ima Jupiter i atmosferi Zemlje, sličnosti u munjama i grmljavini su prilično zapanjujuće”, dodao je koautor studije Vilijam Kurt sa Univerziteta u Ajovi.

NASA je u saopštenju istakla da do ovakvih podataka u ranijim misijama nisu mogli ni doći, jer ova letjelica prolazi bliže Jupiteru nego bilo koja druga do sada. Samim tim, jačina signala koje planeta emituje je hiljadu puta jača. Naravno, tu je i značajan tehnološki napredak u preciznosti mjernih instrumenata, pa su uspješno zabilježene čak i slabiji signali u kakofoniji zvučnih talasa koji se stvaraju na Jupiteru.

What's the origin of Jupiter’s lightning? A longtime science mystery, we now have data from @NASAJuno that shows how lightning on Jupiter is similar to Earth’s lightning — although, in some ways, the two types of lightning are polar opposites. See how: https://t.co/JfWx2M9QS0 pic.twitter.com/nUXpIioiGb