Napravljena džinovska antena za primanje signala sa Marsa

Kina je razvila najveću antenu u Aziji, čiji će zadatak biti da prima podatke sa Marsa

Radi se o pokretnoj anteni prečnika 70 metara koja je uspješno prošla provjere, pa je sada spremna da prima signale sa Marsa u sklopu misije Tianwen-1, a istomena letjelica će naredne nedelje ući u orbitu Crvene planete, prenosi b92.

Izgradnja ogromnog radio teleskopa je počela 2018. godine u sjevernoj kineskoj regiji Tijanđin, a završena je na vrijeme jer se letjelica približava Marsu. Nova antena ima oblik tanjira, a već je počela sa radom.

Sastoji se od 1.328 panela, a prečnik joj je, ipak, za 30 metara manji od najveće svjetske pokretne antene koja se nalazi u SAD.

Kina je do sada koristila tri antene, prečnika od 35 do 50 metara u Pekingu i Kunmingu, prenosi Kliks, ali one nisu bile dovoljno snažne da osiguraju kvalitetan prijem podataka sa Marsa koji je trenutno udaljen 180 miliona kilometara od Zemlje.

Marsova orbita je udaljena oko 400 miliona kilometara od Zemlje kada se dvije planete nalaze sa suprotnih strana Sunca. Sada Kina može da poveže sva četiri svoja teleskopa, i tako da poveća njihove mogućnosti.

Letelica Tianwen-1 je lansirana u julu 2020. godine, a u gravitaciono polje Marsa stiže 10. februara.

Cilj Kineske nacionalne svemirske administracije (CNSA) je da spusti orbiter i rover na površinu Marsa, a ako slijetanje bude uspješno, Kina će postati druga zemlja koja je upravljala roverom na Crvenoj planeti, nakon što su to učinile SAD.

Kineski naučnici će tokom misije tražiti znakove prošlog i sadašnjeg života na planeti, analizirati njeno tlo i atmosferu, ali i mapirati njenu površinu.