Nasin program "Artemis" vratiće čovjeka na Mjesec, prvi put nakon 1972. godine, a na Zemljin satelit će 2024. prvi put stupiti žena.

Nasa traži od Kongresa ključnih 3,2 milijarde dolara da bi upotpunila budžet troškova za program "Artemis".

Zahtjev za sredstva, koji se sad nalazi pred Senatom, ključan je za novo slijetanje na Mjesec, poručuje šef Nase Džim Bridenštajn.

Astronauti bi od Zemlje do Mjeseca trebali letjeti u kapsulama "orion", nalik onim iz "Apolovih" misija. Te će kapsule prema Mjesecu lansirati vrlo moćna raketa "SLS".

Novi Nasin dokument navodi da prva faza plana predviđa let oko Mjeseca bez posade. Ta će se faza zvati "Artemis jedan" i zakazana je za jesen 2021. godine.

Cilj joj je da testira sve ključne sisteme, odnosno smanji nivo rizika za drugu fazu.

U drugoj Fazi, "Artemis dva", cilj će biti isti - let oko Mjeseca, ali će to učiniti ljudska posada. Misija će imati i dodatak, a to je pokazna vježba letjelice "orion", kojom će upravljati sami astronauti oko "SLS" rakete.

Time će steći uvid u upravljačke sposobnosti letjelice, kao i u rad njenog hardvera i softvera.

Nakon toga, slijedi konačna, treća faza "Artemis tri", koja će ponovno vratiti čovjeka na Mjesec, prenosi Bi-Bi-Si.