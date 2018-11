Naučnici osmislili sistem za komunikaciju sa vanzemaljcima?

Istraživači Masačusetskog instituta za tehnologiju osmislili su neobičan metod kojim bismo vanzemaljskim civilizacijama mogli da otkrijemo naše prisustvo, ali i da im pošaljemo određene poruke.

Tim naučnika, koji je predvodio Džejms Klark sa Masačusetskog instituta za tehnologiju, navodi da bi bilo moguće koristiti lasersku tehnologiju za pravljenje "kosmičkog svetionika", koji bi mogao da privuče pažnju vanzemaljaca, čak na udaljenosti od 20.000 svjetlosnih godina.

Nova otkrića, objavljena u časopisu Astrofizički žurnal (The Astrophysical Journal), pokazuju da kombinacija snažnih lasera od dva megavata, koji bi bili emitovani kroz masivni teleskop veličine 30 do 45 metara i upereni ka svemiru, mogli da budu "mamac".

Sa ovom tehnikom, infracrvena radijacija bi bila dovoljno jaka da je inteligentna vrsta vanzemaljaca razlikuje od sunca.

"Jednom kada stupimo u kontant sa vanzemaljcima, mogli bismo da koristimo laserski zrak za prenošenje kratkih poruka", kažu istraživači.

"Ako bismo uspješno počeli da komuniciramo mogli bismo Morzeovom azbukom da šaljemo poruke, a one bi tamo stigle za nekoliko godina", kaže autor studije Džejms Klark.

MIT Scientists Want to Launch a Massive Laser Beacon to Attract Aliens

