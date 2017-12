Naučnici otkrili crnu rupu koja krije tajne o nastanku svemira

Astronomi su nedavno opazili astronomsku pojavu koju, prema svemu sudeći, možemo nazvati veoma važnom za buduće posmatranje svemira.

Supermasivna crna rupa udaljena čak 13.1 milijardu svjetlosnih godina milijardu je puta veća od našeg Sunca.

Međutim, ono što je najbitnije od svega, jeste da se radi o aktivnom kosmičkom fenomenu. Supermasivna crna rupa je kvazar okružen aurom super-svjetlom energijom nabijenog diska koji je sastavljen od gasova i prašine, piše The Verge.

Njegovo otkriće moglo bi naučnicima da pomogne da saznaju više o stanju svemira prije trinaest miliona godina.

S obzirom na to da se supermasivna crna rupa o kojoj pričamo nalazi 13.1 milijardu svjetlosnih godina udaljenosti od Zemlje, to znači da je svjetlost koju snimamo do nas putovala 13.1 milijardu godina.

Prema procjenama astronoma, Veliki prasak se dogodio prije 13.8 milijardi godina, što znači da prizor kojem svjedočimo na snimku prikazuje rane slike svemira.

Konkretno - gledajući tu crnu rupu mi gledamo svemir dok je bio star jedva 690 miliona godina.

Naučnici trenutno nisu sigurni kada su prve zvijezde tačno nastale, ali proučavanje gasova koji okružuju ovaj kvazar može da otkrije mnogo toga o svemiru koji je postojao neposredno nakon Velikog praska.

(b92)