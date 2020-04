Naučnici otkrili do sada najsjajniju i najveću eksploziju zvijezde

Astronomi su uočili do sada najmoćniju supernovu, a najveća do sada registrovana eksplozija zvijezde deset je puta snažnija od normalne supernove i 500 puta sjajnija.

Astronomi sa Univerziteta u Birmingemu i iz Harvard-Smitsonian centra za astrofiziku u SAD svoje otkriće, nazvano SN2016aps, opisali su kao "ekstremno snažnu supernovu masivne zvijezde“.

Osim po veličini i sjaju bila je "spektakularna“ i po drugim svojstvima, rekao je koautor istraživanja Edo Berger sa univerzieta u Masačusetsu.

Takva supernova emituje samo jedan odsto svoje energije u vidljivom svjetlu, ali SN2016aps emituje mnogo veći dio od onog koji je uobičajen.

Naučnici su procijenili da SN2016aps ima energiju kao 200 kvadriliona gigatona TNT eksploziva.

Eksplozije poput ove, smatraju naučnici, mogle bi da nam pomognu da saznamo o supermasivnim zvijezdama koje su mogle postojati u ranom svemiru.

Supernova je velika eksplozija zvijezde pri kojoj se oslobađa dovoljno energije da supernova svojim sjajem zasjeni ostatak galaksije. To su "nove" (od latinske riječi za "nov", jer se antičkim astronomima koji nisu imali teleskopa činilo da su to nove zvijezde).

Pored energije elektromagnetskog zračenja, mnogo više energije se oslobodi u vidu kinetičke energije čestica i u vidu neutrina. Supernova se događa kada masivna zvijezda potroši svoje nuklearno gorivo, pri čemu jezgro postaje nestabilno, pa kolapsira.

