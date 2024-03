Naučnici otkrili hoće li asteroid zvani "Bog haosa" udariti u Zemlju

Naučnici su dobro razmotrili mogućnost da asteroid zvani "Bog haosa" udari na Zemlju. Iako je izuzetno malo vjerovatno, mogućnost da se nađemo u doslovnom scenariju filma "Don't look up" nije nemoguća. Naučnici su pregledali mogućnost da asteroid "Apophis" udari u Zemlju i došli su do zanimljivih teorija.

Ranije se predviđalo da će asteroid proći blizu Zemlje 2029. godine, ili 2036. godine. Od tada su naučnici mogli utvrditi da će "Apophis" proći unutar 40.000 kilometara od Zemlje, što je vrlo blizu ako gledamo po svemirskim uslovima. Međutim, neće udariti u Zemlju.

Ali, drugo istraživanje istražilo je mogućnost da nešto može uticati na putanju "Apophisa" i usmjeriti ga na sudar. Kovodilac studije Bendžamin Hiat je preddiplomski student na Unverzitetu Voterlu komentarisao je za "ScienceIFL" tu mogućnost.

"S obzirom na to koliko će Apophis proći blizu Zemlje, postoji mogući rizik da odstupanje s njegove trenutne putanje može približiti Apophis sudaru s nama. Teoretski, još jedan asteroid koji se sudari s Apophisom mogao bi izazvati takvo odstupanje, što nas motiviše da proučavamo ovaj scenario, ma koliko malo vjerovatan bio", rekao je.

Profesor Pol Vigert takođe je bio uključen u studiju i objasnio je: "Izračunali smo putanje svih poznatih asteroida koristeći detaljnu računarsku simulaciju našeg Sunčevog sistema i mogućnost takvog malo vjerovatnog događaja evaluirana je. Srećom, ne očekuju se takvi sudari."

Uprkos tome što "Apophis" nije više na stolu kao glasnik uništenja čovječanstva, nastavljamo ga proučavati. Uzimanje uzoraka s asteroida može biti sjajan način da se sazna više o istoriji Sunčevog sistema.

Profesor Vigert, koji je član Instituta za istraživanje Zemlje i svemira, rekao je: "Asteroid Apophis fascinirao nas je od njegovog otkrića 2004. godine: bio je prva vjerodostojna prijetnja asteroida našoj planeti. Čak i sada kad znamo da nam sigurno neće predstavljati prijetnju, astronomi ostaju budni. To je asteroid koji jednostavno ne možemo prestati posmatrati", naveo je on, a prenosi "Klik".

