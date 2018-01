Naučnici proučavaju istoriju Zemlje u potrazi za vanzemaljcima

Svi koji su u potrazi za vanzemaljcima trebalo bi da imaju otvoreniji um kada je u pitanju sastav atmosfere egzoplaneta, navodi se u novoj studiji.

"Ipak, ne želimo da sva jaja položimo u istu korpu", kaže autor studije Univerziteta Vašington u Sijetlu Džošua Krisansen-Toton, a potom dodaje:

"Čak i da postoji život negdje u svemiru, nemamo pojma da li je to život koji čini kiseonik. Biohemija proizvodnje kiseonika je veoma kompleksna i može biti prilično rijetka".

Stoga su on i njegove kolege proširili vidike, proučavajući istoriju Zemlje kako bi identifikovali kombinacije gasova koji bi, ako ih zajedno posmatraju bili jak dokaz života. Došli su do dobrog kandidata: metana (CH4) i ugljen-dioksida (CO2), bez značajnog udjela ugljen-monoksida (CO).

Kao što pokazuju njihove hemijske formule metan i ugljen-dioksid su vrlo različiti molekuli. Njihova zajednička pojava ukazuje na "atmosfersku neravnotežu" – termin koji astrobiologe prilično uzbuđuje.

"Dakle, imate ekstremne nivoe oksidacije i teško je to učiniti kroz nebiološke procese bez stvaranja ugljen-monoksida koji je posrednik. Na primjer, planete sa vulkanima koji izbacuju ugljen-dioksid i metan takođe će imati tendenciju da izduvaju ugljen-monoksid", kaže on.

Osim toga, mnogi mikrobi ovdje na Zemlju su "pohlepni" za ugljen-monoksidom.

Traženje jedinjenja u neravnoteži nije nova teorija. Na primjer, drugi astrobiolozi su sugerisali da kombinacije metana i kiseonika u atmosferi egzoplaneta predstavljaju snažan znak života.

Nova studija pak, pomaže da se istraživačima prošire vidici da osim kiseonika, koji nije postojao u većem dijelu istorije naše planete – kiseonik je počeo da se gradi tek 2,5 milijardi godina od nastanka planete - svoju potragu fokusiraju na nešto drugo.

"Ono što je uzbudljivo jeste to da je naš prijedlog izvodljiv i može dovesti do istorijskog otkrića vanzemaljske biosfere u ne tako dalekoj budućnosti", kaže koautor studije Dejvid Katling.

(B92)