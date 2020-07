Naučnici uhvatili kosmičkog leptira, snimljen kao nikada prije

Međuzvjezdani fenomen koji podsjeća na plavičasto-crvenog leptira raširenih krila, koji potiče od gasne magline NGC 2899, snimljen je kao nikada prije.

Spektakularne fotografije napravljene su iz Evropske južne opservatorije u okviru programa "Kosmički dragulji", koji za cilj ima da obrazuje i zainteresuje ljude za svemir.

Posmatrajući kroz Veoma veliki teleskop (Very Large Telescope), astronomi Evropske agencije za istraživanje svemira uživali su u ogromnoj formaciji gasa skoro simetričnog oblika koji podsjeća na leptira raširenih krila.

Gasna maglina je između 3.000 i 6.500 svjetlosnih godina udaljena od Zemlje.

Iako ju je otkrio britanski astronom Džon Heršel 1835. godine, niko je nije vidio ovoliko detaljno.

Raspon "krila" je skoro 19 biliona kilometara, odnosno dvije svjetlosne godine. Osim toga, maglina je izuzetno vruća, jer vodonik i kiseonik koji sačinjavaju njeno tijelo zagrijavaju na 10.000 stepeni Celzijusa, zahvaljujući dvjema zvijezdama u njenoj sredini.

NGC 2899 može samo da se vidi sa južne hemisfere Zemlje i to veoma jakim teleskopima.

(rts.rs)

Astronomers using the FORS (FOcal Reducer and low dispersion Spectrograph) instrument on ESO’s Very Large Telescope (VLT) have obtained a stunning image of the planetary nebula NGC 2899. This object has never before been imaged in such striking detail. pic.twitter.com/v5T8yYGvIf