Nesreća prilikom lansiranja "Sojuza", posada prizemljena u Kazahstan

MOSKVA - Prilikom lansiranja svemirske kapsule "Sojuz" sa novim članovima posade orbitalne stanice dogodila se nesreća prilikom lansiranja prema Međunarodnoj svemirskoj stanici i izvršeno je vanredno spuštanje u Kazahstanu, izjavio je izvor "Sputnjiku".

Posada rakete “Sojuz MS-10“ – ruski kosmonaut Aleksej Ovčinin i njegov američki kolega Nik Hejg — uspješno se prizemljila u Kazahstanu. Posada je uspjela da uspostavi vezu sa kopnenim službama kosmodroma Bajkonur. Kako je rekao neimenovani izvor, kosmonauti se osjećaju dobro. Prethodno je saopšteno da je tokom lansiranja rakete nosača „Sojuz MS-10“ sa kosmodroma „Bajkonur“ došlo do havarije.

Kako prenose ruski mediji, do havarije je došlo prilikom odvajanja prvog stepena rakete.

U "Sojuzu" su se nalazili ruski kosmonaut Aleksej Ovčinjin i američki astronaut Nik Hejg.

Izvor je rekao "Sputnjiku" da su astronauti bili izloženi sili teže od 6G.

Direktan prenos iz agencije "Roskosmos" prekinut je nekoliko minuta poslije lansiranja.

No response from the Soyuz crew for the last few minutes. No information about the status of the Soyuz MS-10 spacecraft. https://t.co/enHWAt44Qw via @jeff_foust pic.twitter.com/gWulnbcYK2