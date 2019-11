Nešto neobjašnjivo usklađuje kretnje udaljenih galaksija

Galaksije koje su međusobno udaljene milionima svjetlosnih godina povezane su nevidljivom mrežom masivnih intergalaktičkih struktura zbog kojih se sinhronizuju na načine koje, zasad, ne može objasniti moderna astrofizika.

"Uočena usklađenost mora biti povezana s intergalaktičkim strukturama velikih razmjera jer je nemoguće da su u međusobnoj interakciji galaksije koje su jedna od druge udaljene oko 20 miliona svjetlosnih godina", rekao je astronom Hyeop Lee, s Korea Astronomy and Space Science Institute.

Naučnici su već prije ustanovili da galaksije koje su međusobno udaljene nekoliko miliona svjetlosnih godina mogu gravitacijski uticati jedna na drugu, ali im nije jasno kako takvi isti obrasci mogu nastati između veoma udaljenih galaksija, piše Vice.

Zagonetne strukture

Ovo otkriće ukazuje na mogućnost postojanja zagonetnih, "velikih struktura" koje bi, kako i samo ime kaže, trebalo da budu najveći objekti u svemiru. Astrofizičari smatraju da se te nevidljive strukture sastoje od vodonikovog gasa i tamne materije te poprimaju oblik niti i čvorova. Povezuju galaksije u ogromnu mrežu, koju neki nazivaju - kosmičkom mrežom.

Prema studiji Mysterious Coherence in Several-megaparsec Scales between Galaxy Rotation and Neighbor Motion, koja je u oktobru objavljena u časopisu Astrophysical Journal, u svemiru su primijećene galaksije za koje se čini da su povezane i da se kreću sinhronizovano, odnosno da postoje stotine galaksija koje se rotiraju na potpuno isti način, uprkos tome što su međusobno udaljene milionima svjetlosnih godina.

Sinhronizovane i neke crne rupe

Lee i njegovi kolege proučavali su 445 galaksija unutar 400 miliona svjetlosnih godina udaljenosti od Zemlje i primijetili da mnogo onih koje se rotiraju u smjeru naše planete imaju susjedne galaksije koje se kreću prema njemu, dok one koje se rotiraju u suprotnom smjeru imaju susjedne galaksije koje se odmiču od Zemlje.

Smatraju da takva usklađenost mora značiti da se galaksije nalaze unutar iste strukture velikih razmjera, koja se okreće vrlo sporo i u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Ta temeljna dinamika mogla bi uzrokovati vrstu koherencije između rotacije proučavanih galaksija i kretanja njihovih susjeda.

Toj hipotezi ide u prilog i jedno drugo istraživanje koje je 2014. godine objavljeno u časopisu Astronomy and Astrophysics, u kojem je otkriveno da se neke supermasivne crne rupe usklađuju jedna sa drugom, uprkos tome što su udaljene milijardama svjetlosnih godina.

(Index.hr)