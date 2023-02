Nestvaran prizor na nebu iznad Evrope: Ovako je izgledao udar meteoroida

Meteoroid od 1 metra koji je kasno sinoć otkriven udario je u Zemljinu atmosferu iznad sjeverne Francuske, a na društvenim mrežama kruži snimak ovog fascinatnog prizora.

Udar se dogodio noćas oko 4 sata po našem vremenu.

Meteoroid 2023 CKS1, ranije poznat kao Sar2667, raspao se iznad Lamanša u blizini Normandije.

Njega je, sedam sati prije udara, otkrio mađarski astronom Kristijan Šarnecki, na stanici Piszkesteto Opservatorije Konkoli u planinama Matra, u Mađarskoj.

Meteoroid je prvi put oučen 12. februara od 21 sat po našem vremenu u trenutku kada je bio na oko 233.000 kilometara udaljen od Zemlje.

Podsjetimo, 15. februara 2013. godine, asteroid prečnika oko 20 metara ušao je u Zemljinu atmosferu.

Kretao se brzinom od 19 kilometara u sekundi kada je eksplodirao, samo oko 30 kilometara iznad grada Čeljabinska u Rusiji.

Eksplozija je imala 20 do 30 puta veću energiju od atomske bombe bačene na Hirošimu. Ovaj region je udaljen oko 1.500 kilometara istočno od Moskve.

Here are four different views of asteroid #SAR2667 as it enters the atmosphere over Western Europe. #Meteor #France #UK pic.twitter.com/TwGmOrEw2r