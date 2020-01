Nova era u istraživanju svemira: U kosmos američkim letjelicama

Kompanija "Spejs Eks" planira da na proljeće pošalje dva astronauta u svemir. To će ujedno biti i prva američka svemirska letjelica koja će nositi Nasine astronaute od kada je "spejs-šatl" program obustavljen 2011. godine.

Dag Harli i Bob Benken naći će se u letjelici "Kru dregon" kompanije "Spejs Eks" (SpaceX), a njihov let mnogi opisuju kao početak nove ere u američkom istraživanju svemira.

Osim toga, to će biti i prvi put da svemirske letjelice privatne kompanije nose ljude.

The SpaceX launch escape test of Crew Dragon (that carries up to 7 humans) is an amazing display of safety engineering. Space travel is dangerous. Testing minimizes risk and is the foundation of great engineering. I always love seeing it. https://t.co/gnaL8CUUwb pic.twitter.com/dPqWVQz8LL

"Bob i ja smo bili dovoljno srećni da nas odaberu. Dok se približavamo lansiranju, prilično smo užurbani. Sve više vremena provodimo u Kaliforniji, jer se tamo obavlja najveći posao u vezi sa Dregonom", rekao je Dag.

Tokom priprema, prošli su sve procedure u hitnim slučajevima, uvježbali se na mehanizmima letjelice i isprobali nova odjela.

Dva astronauta su za let odabrana 2018. godine. Izvršni direktor "Spejs Eksa" očekuje da Benkena i Harlija pošalje na Međunarodni svemirsku stanicu u aprilu, maju ili junu.

With the rise of new technologies and new engineers to craft new ideas for space travel, SpaceX is at the forefront. Click to read more about how SpaceX's Crew Dragon are going on their first manned mission! What a historic launch this will be for them!https://t.co/Wx9TsLghEY pic.twitter.com/dH3BQXiMEl