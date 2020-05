Nove fotografije daju nove informacije o olujama na Jupiteru

Svemirska letjelica "Juno", svemirski teleskop "Hubble", a zemaljski teleskop "Gemini north" koji se nalazi na Havajima, dali su nove, nevjerovatne slike Jupitera i otkrili šta se dešava unutar oluja na najvećoj planeti Sunčevog sistema.

Jupiter je planeta poznata po olujama. Olujni oblaci na Jupiteru mogu da dosegnu visinu do 65 kilometara, pet puta veću od olujnih oblaka na Zemlji, a munje na ovoj planeti veoma su snažne i to tri puta više od onih na Zemlji.

Letjelica "Juno", svemirski teleskop "Hubble" i zemaljski teleskop "Gemini north", dali su slike koje naučnicima pomažu da shvate šta se dešava unutar oluja na Jupiteru.

"Juno" može da detektuje radio talase koji potiču od munja unutar oluja na Jupiteru, a slike sa teleskopa "Hubble" i "Gemini north" gustinu oblaka na ovoj planeti, rekla je Ejmi Sajmon iz Centra za svemirske letove agencije NASA u Merilendu.

"Hubble" i "Gemini north" daju slike Jupitera u visokoj rezoluciji sa daljine koje omogućavaju bolje razumijevanje onih iz blizine napravljenih pomoću "Juno" letelice. Slike Jupitera sa "Hubblea" su vidljive pod ultraljubičastim svjetlom, a sa teleskopa "Gemini north" pod infracrvenim, preneo je CNN.

Podaci dobijeni na osnovu slika sa ova dva teleskopa i putem letelice "Juno", pokazuju da postoje tri vrste oblaka u olujama na Jupiteru, kao i da se munje obično javljaju u oblacima duboke vodene pare.

Iako su brojne misije bez ljudi poslate na Jupiter, naučnici i dalje imaju brojna pitanja o tome kako je planeta nastala i koji se procesi odvijaju na njoj, čemu može da doprinese razumijevanje atmosfere ove planete i sadržaja vode na njoj.

"Hubble" i "Gemini north" koji podržavaju "Juno" misiju, omogućavaju istraživačima da vide kakvo je vrijeme na Jupiteru.

Oni predstavljaju ekvivalent meteorološkom satelitu, rekla je Sajmon i istakla da nam oni mogu pomoći da utvrdimo meteorološke paterne na ovoj planeti.

"Juno", "Hubble" i "Gemini north" omogućavaju i analizu "Velike crvene pjege - najpoznatije oluje na Jupiteru koja je u toku.

Slike dobijene na ovaj način pokazuju mračne tačke u ovoj oluji koje tokom vremena evoluiraju.

Naučnici do sada nisu bili sigurni da li su to rupe ili tamna materija u oblacima, a nove slike otkrivaju da je reč o rupama. Te rupe izgledaju kao da su tamne pod ultravioletnim svjetlom, ali pod infracrvenim one svijetle zbog toplote koja sa Jupitera odlazi u atmosferu.

Ovom tehnikom napravljene su najoštrije slike Jupitera sa Zemlje do sada, koje pariraju onima iz svemira.