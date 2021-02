Novi dokazi upućuju da je "crvena planeta" nekada bila plava

Dvojica britanskih naučnika su otkrili isparenje vodene pare u atmosferi Marsa koristeći podatke dobijene sa sonde rusko-evropskog "Ekso-Mars" orbitera, saopštio je Roskosmos. Ovo je još jedan dokaz da je "crvena planeta" nekada bila bar djelimično plava.

Mnoštvo istraživanja podataka što sa obritera ili rovera posvećeno je ispitivanju tragova drevnih rečnih dolina koje bi mogle da ukažu na to da je voda nekada tekla površinom Marsa.

Novo istraživanje dvojice naučnika sa britanskog Otvorenog univerziteta, objavljeno u časopisu Sajens advansis, navodi da je otkriveno prisustvo vodonika koji curi iz atmosfere ove planete.

Do ovog otkrića se došlo zahvaljujući malom uređaju NOMAD koji je pričvršćen za sondu "Ekso-Mars" Evropske svemirske agencije i ruskog Roskosmosa, a koji mjeri svjetlost koja prolazi kroz atmosferu Marsa, piše RT.

Zajednički rusko-evropski projekat "Ekso-Mars-2016" prvi put je otkrio hlorovodonik u atmosferi Crvene planete, što ukazuje na nepoznate hemijske procese, saopštili su iz ruske svemirske agencije Roskosmos.

"Instrument NOMAD iz temelja mijenja naša shvatanja evolucije vode na Marsu", tvrdi doktor Maniš Patel, jedan od autora studije.

Instrument "pruža dosad neviđena saznanja o izotopima vode u atmosferi Marsa zavisno od vremena i njihove lokacije na planeti" i to je "ključan element za razumijevanje kako je Mars vremenom izgubio vodu", i zahvaljujući tome "prestao da bude planeta na kojoj je moguć život", navodi Patel, prenosi RTS.

Sju Horn, koja rukovodi svemirskim istraživanjima u Britanskoj svemirskoj agenciji, ocjenjuje da su ta istraživanja "ključan element u nastojanjima da otkrijemo tajnu Crvene planete".

"Ako shvatimo kako se odvija isparavanje vode na Marsu, to će nam pomoći u traženju odgovora na ključno pitanje: da li je bilo života na Marsu?", kaže Hornova.

Nova studija objavljena je u nedjelji kada se oko Marsa napravila prilično "velika gužva". U srijedu, kada je studija objavljena u naučnom časopisu, kineska sonda "Tjanven-1" je ušla u orbitu Marsa.

Dan ranije, sonda "Amal" ("Nada") Ujedinjenih Arapskih Emirata uspešno se postavila u Marsovu orbitu.

Konačno, 18. marta očekuje se i dolazak američkog rovera "Perseverans". U najambicioznijoj do sada američkoj misiji na Mars, rover težak jednu tonu će pokušati da se spusti u stenovitu uvalu sa strmim liticama, nazvanu Krater Jezero.

Hello Earthlings! In between celebrating the new mission arrivals at #Mars, I have TWO exciting science results to share with you from my mission! Thread coming up, but if you can’t wait… skip to the full story here https://t.co/rAtN7q1XR1#ExploreFarther pic.twitter.com/StjJNJlCxy