Novi rekord SpaceX: Raketa Falcon 9 lansirana i spuštena 10. put

Kompanija SpaceX postavila je još jedan rekord u svojoj istoriji nakon što je deseti put lansirala prvu fazu iste Falcon 9 rakete.

SpaceX je u nedjelju u orbitu poslao novih 60 satelita internet mreže Starlink lansiravši već upotrebljavanu raketu Falcon 9.

Kompanije je u periodu kraćem od dvije sedmice lansirala 180 satelita.

Međutim, veća pažnja u ovom slučaju je usmjerena na raketu Falcon 9, koja je lansirana rekordni deseti put.

Lansiranje je obavljeno iz Cape Canaverala na Floridi, a nakon odvajanja prve faze, raketa se vratila na Zemlju i sletjela na dron brod "Just Read the Instructions".

"Bilo je ovo deseto lansiranje i slijetanje rakete. Prva faza je prethodno korištena za prvu demonstracijsku misiju kapsule Crew Dragon koja je lansirana na Međunarodnu svemirsku stanicu (ISS), kao i za RADARSAT Constellation Mission misiju (RCM), SXM-7 i sedam Starlink misija.

Međutim, direktor SpaceX-a Elon Mask ima mnogo veći cilj jer želi koristiti istu raketu više od 100 puta. Ovakve metode znače uštedu novca, jer da bi svemirska putovanja bila održiva, moraju biti pristupačna cijenom.

Naredna Starlink misija je zakazana za nekoliko dana, a koristiće se ista raketa.

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship, completing this booster’s 10th launch and landing! pic.twitter.com/8KeEAfHgWF