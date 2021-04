Nura Al-Matruši postala prva arapska astronautkinja

Nura Al-Matruši je nova astronautkinja u programu Svemirskog centra Mohamed Bin Rašid iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Na taj način ona je ušla u istoriju, kao prva arapska astronautkinja.

Vijest je na Twitteru objavio potpredsjednik UAE i premijer, šeik Mohammed bin Rašid Al Maktoum.

Pored nje, među više od 4.000 kandidata, izabran je i Mohamed Al-Mula, saopštio je vladar Dubaija. On je naveo da će njih dvoje za buduća istraživanja svemira trenirati sa NASA.

"Nacija mi je danas pružila nezaboravne trenutke. Cilj mi je da naporno radim na scenarijima istorijskih trenutaka i dostignuća koja će se zauvijek urezati u sjećanje našeg naroda. Zahvaljujem našem rukovodstvu i timu programa astronauta UAE. Pripreme i rad počinju sada", tvitala je Al-Matroši.

Ona je rođena 1993. godine i diplomirala je mašinstvo na Univerzitetu Ujedinjenih Arapskih Emirata, navodi se u videu svemirskog centra MBR.

Radi kao inženjerka u National Petroleum Construction Company. Njena strast za svemirom započela je u mladosti, jer je uživala odlazeći na događaje s tom tematikom.

Njen kolega Al-Mula rođen 1988. godine, a radi kao pilot policije Dubaija, gdje je ujedno i šef njihovog sektora za obuku, prenosi CNN.

We announce the first Arab female astronaut, among two new astronauts, selected from over 4,000 candidates to be trained with NASA for future space exploration missions. Congratulations Noura Al Matrooshi and Mohammed Al Mulla. pic.twitter.com/bfyquyzqAJ