Objavljen nevjerovatno detaljan snimak Sunca

Solarni teleskop Danijel Inuje na Havajima snimio je fotografije Sunca na kojima se mogu vidjeti detalji naše zvijezde kao da se posmatraju sa razdaljine od 30 kilometara.

Koliko je to upečatljivo dostignuće govori činjenica da Sunce ima prečnik od oko 1,4 miliona kilometara, a udaljeno je 149 miliona kilometara od Zemlje.

Na snimcima se vide oblici nalik ćelijama koji su zapravo veličine američke države Teksas, prenosi BBC. U njima se proizvode mase vrelog, uzburkanog gasa ili plazme. Taj solarni materijal se izdiže iz svijetlog centra, a plazma se hladi i tone u okolnim tamnim trakama.

Solarni teleskop će raditi zajedno s NASA solarnom sondom Parker, koja orbitira oko Sunca. Rezultati njihovih misija mogu pomoći ljudima da nauče više o Suncu i o tome kako vremenski uslovi u svemiru koje naša zvijezda stvara mogu da utiču na Zemlju.

"Od kada smo počeli da radimo sa ovim teleskopom, s nestrpljenjem smo iščekivali prve slike. Sada možemo da dijelimo ovaj materijal koji do sada najdetaljnije prikazuje Sunce", izjavila je Frans Kordova, direktora Nacionalnog instituta za nauku.

Ona je dodala da će solarni teleskop moći da preslika magnetska polja unutar sunčeve korone gdje se mogu pojaviti solarne erupcije koje mogu da utiču na život na Zemlji.

Novi teleskop će biti sjajan dodatak svemirskoj opservatoriji Solarni orbiter, koja će biti pokrenuta iduće nedjelje iz stanice Kejp Kanaveral na Floridi.

Ova zajednička evropsko-američka sonda fotografisaće Sunce s najbliže ikada dostupne tačke, sa svega 42 miliona kilometara od njegove površine. To je manja razdaljina nego od Merkura do Sunca.

Just Released: @NSF's Daniel K. Inouye Solar Telescope makes the most detailed images of our Sun ever. #2020SolarVision, @NatSolarObs, @AURADC, @NSF_MPS pic.twitter.com/aJG14M6fgv