Objavljene fotografije Jupitera sa Džejmsa Veba

Naučnici su juče objavili snimke Jupitera, najveće planete Sunčevog sistema.

Svemirski teleskop Džejms Veb zabilježio je fotografije u julu, koje prikazuju neviđene poglede na Jupiterovo sjeverno i južno svjetlo i kovitlajuću polarnu izmaglicu.

Jupiterova Velika crvena pjega, oluja dovoljno velika da proguta Zemlju, jasno se ističe pored bezbroj manjih oluja. Jedna slika širokog polja je posebno dramatična, koja prikazuje blijede prstenove oko planete, kao i dva mala mjeseca na svjetlucavoj pozadini galaksija.

"Nikada nismo vidjeli ovakav Jupiter. Sve je to prilično nevjerovatno", rekla je planetarni astronom Imke de Pater sa Kalifornijskog univerziteta u Berkliju.

"Nismo očekivali da će biti ovako dobro, da budem iskrena", dodala je.

Infracrvene slike su vještački obojene u plavu, bijelu, zelenu, žutu i narandžastu, prema američko-francuskom istraživačkom timu, kako bi se karakteristike istakle.

Teleskop u vrijednosti 10 milijardi dolara, koji pripada NASA i Evropskoj svemirskoj agenciji, lansiran je krajem prošle godine i od ljeta posmatra kosmos u infracrvenom spektru. Naučnici se nadaju da će vidjeti zoru svemira s vebom, zavirujući sve do vremena kada su se prve zvijezde i galaksije formirale pre 13,7 milijardi godina.

Giant news from a giant planet!@NASAWebb captured a new view of Jupiter in infrared light, uncovering clues to the planet’s inner life. Two moons, rings, and distant galaxies are visible. Get the details: https://t.co/6WKbAQY78z pic.twitter.com/9uaACCPGyU