Od Marsa do Mjeseca, putevi bogataša i budućih svemirskih turista

Najavljeno je prvo privatno komercijalno svemirsko putovanje. Osnivač "Amazona" - Džef Bezos letjeće u svemir sljedećeg mjeseca sa svojim bratom.

"Postoji nekoliko kompanija koje, između ostalog, za one ozbiljnije misije, razmišljaju kako da finansiraju svoje postojanje i takozvanim turističkim letovima. Oni otprilike cijene te letove negdje između 200.000 i 300.000 dolara", rekao je, gostujući u Beogradskoj hronici, Petar Vojinović urednik vazduhoplovnog portala Tango siks.

"To nikada neće biti zaista komercijalno, osim možda jedne kompanije Ričarda Brensona, koji razvija neku vrstu letjelice koja podsjeća na avion. On jedini zaista ima cilj da se samo zadrži u tim suborbitalnim letovima, dakle do 100 kilometara visine, gdje vi vidite zakrivljenje Zemlje, a niste tehnički u svemiru", dodaje Vojinović.

Kaže da sve ostale kompanije, među kojima su i one Džefa Bezosa i Elona Maska, imaju neke ultimativne ciljeve, navodeći da je Mask rekao da želi da putuje ka Marsu, a da je "ono čime se trenutno bavi samo faza priprema za to".

Kada je riječ o Džefu Bezosu i njegovoj firmi koju finansira od dionica "Amazona", Vojinović kaže da se bavi razvojem motora za zahtjevne svemirske letove i da je dobio od SAD ugovore da se takvim programima, kao privatna kompanija - može baviti. Naravno, neophodne su i lične pripreme za takav poduhvat.

"Moraju da ispune psiho-zdravstvene kriterijume, ali ne upravljaju letjelicom, jer je sve automatizovano. Imali su test letove kao pripremu", objasnio je.

Kapsule u kojima će sjediti svemirski turisti se dizajniraju tako da se iz njih može dobro posmatrati okolina.

"Ipak za Blu oridžin to nije prioritet kao što to jeste kod Ričarda Brensona, koji je letjelicu morao da dizajnira sa dosta prozora. Ni kod letjelica Spejs eksa nema toliko prostora za gledanje", rekao je Vojinović.

"Možda će jedna od ovih kompanija za desetak godina uspjeti da realizuje letove za malo veći broj turista, vjerovatno samo u Americi. I Džef Bezos i Elon Mask, ovo koriste za publicitet i kao dio priče vezane za marketing i finansiranje njihovih ultimativnih ciljeva. Dok Mask želi na Mars, Bezosov cilj je Mjesec. Bezosova vizija je takođe i izmještanje i teške industrije sa Zemlje u orbitu", kaže urednik portala Tango siks.

(RTS)