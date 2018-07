Oluja još hara Marsom, a ni glasa od rovera

Ogromna oluja koja je zahvatila Mars potrajaće do septembra, zbog čega su naučnici sve više zabrinuti za stanje rovera Opportunityja koji se posljednji put javio 18. juna.

Naučnici i dalje osluškuju signale s Marsa, ali dok traje oluja koja ograničava sunčevu svjetlost, njegovi solarni paneli neće moći napuniti baterije.

NASA je i dalje optimistična, ali sudbina malog rovera i dalje je nepoznata. Opportunity je na Marsu trebao raditi tri mjeseca, no njegovu su misiju produljili za 15 godina, što znači da radi daleko izvan dizajniranog raspona.

Iako je on 15 godina istraživao Crvenu planetu, u isto vrijeme to znači i 15 godina rada u teškim uslovima, a ovakva oluja spada upravo u najteže uslove. Ovakve globalne oluje javljaju se jednom u šest do osam zemaljskih godina, pa nismo imali previše prilika za prikupljanje podataka o njima.

Dok prašina u ovoj globalnoj oluji onemogućava punjenje baterija, u isto vrijeme djeluje i kao izolator koji bi mogao zaštiti rover. Teško je i prognozirati kad će se uspjeti napuniti. Prognoze su da bi punjenje baterija moglo trajati sedmicama ili mjesecima nakon što se prašina slegne, prenosi New Atlas.

