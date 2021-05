Ostaci kineske rakete pali u Indijski okean

Ostaci najveće kineske rakete Long March 5B, čiji pad na Zemlju je pomno pratio čitav svijet, pali su u Indijski okean, javljaju kineski mediji.

Kako se navodi, ostaci su pali blizu ostrva Maldivi.

Kako dodaju riječ je o komadu rakete velikom 30 metara.

Američka svemirska komanda je potvrdila da su dijelovi kineske rakete ušli u atmosferu, ali nisu davali detalje o tome gdje su pali.

Stručnjaci NASA su kritikovali kineske inženjere, nazivajući ih lijenima, jer nisu pripremili jezgro za povratak na Zemlju.

Kineski mediji navode da je veći dio ostatka rakete izgorio prilikom ulaska u atmosferu, te da su zapadni mediji napravili "bespotreban hajp".

Raketa je lansirana je 29. aprila s kineskog otoka Hainan, noseći na sebi bespilotni modul Tianhe, koji sadrži ono što će postati stambeni prostor na trajnoj kineskoj svemirskoj stanici.

Ovo nije prvi put da Kina gubi kontrolu nad svemirskom letjelicom kod njezinog povratka na Zemlju. U aprilu 2018. svemirski laboratorij Tiangong-1 raspao se pri prolasku kroz atmosferu dvije godine nakon prestanka rada. Kineske vlasti su tada negirale da su izgubile nadzo.

China now reporting https://t.co/ThBmtKmkY9 that the rocket reentered at 0224 UTC at 72.47E 2.65N which is right over the Maldives. If correct will be interesting to see if we get reports from there#LongMarch5b #LongMarch #ChineseRocket #ChineseRocketFalling pic.twitter.com/4RVecQv9km