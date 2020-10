Otkazao sistem za dobijanje kiseonika na Međunarodnoj svemirskoj stanici

U ruskom dijelu Međunarodne svemirske stanice otkazao je sistem za proizvodnju kiseonika, saopštila je posada tokom razgovora sa Zemljom, prenosi NASA.

Ruski kosmonaut prijavio je kvar stručnjaku u Centru za kontrolu misija u Podmoskovlju. Radi se o sistemu "Elektron VM instaliranom u modulu "Zvezda".

​Kvarovi se dešavaju i za takav slučaj stanica ima zalihe kiseonika.

As if an air leak wasn't enough. Russian media reports that the oxygen production system, Electron-VM, failed in the #Zvezda module. There is no reason to be worry yet, such things happen from time to time, and are usually being successfully fixed. https://t.co/IWhHNpoFPO pic.twitter.com/No7xkHaVPP