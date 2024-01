Otkriven misteriozni signal izvan naše galaksije: Naučnici nisu to očekivali

Astronomi NASA otkrili su neočekivani signal koji dolazi izvan naše galaksije i ne mogu ga objasniti.

Naučnici su analizirali 13 godina podataka sa svemirskog teleskopa Fermi Gamma-ray i primijetili misteriozni signal.

"Nismo to očekivali. Za sada to ne možemo objasniti", navodi Fransis Redi iz NASA instituta "Goddard Space Flight Center".

Snažni teleskop može detektovati gama-zrake - goleme izboje energije hiljade do stotinu milijardi puta jače od onoga što možemo opaziti golim okom.

Do takvih "signala" dolazi kada eksplodiraju zvijezde ili prilikom nuklearne eksplozije.

Stručnjaci su tokom pregleda podataka naletjeli na sasvim drugačiji signal od onog koji su tražili, piše Business Insider.

"To je potpuno slučajno otkriće. Pronašli smo mnogo jači signal, i to na drugom dijelu neba", rekao je Aleksander Kašlinski, kosmolog sa Univerziteta Marilend, prenosi "Index.hr."

Astronomi su zapravo tražili jednu od najstarijih funkcija gama-zraka, poznatu kao kosmičko mikrovalno pozadinsko zračenje (cosmic microwave background, CMB), koja ispunjava cijeli kosmos kao ostatak rane faze razvoja svemira.

Umjesto toga, naučnici su otkrili signal koji je dolazio iz sličnog smjera i s gotovo identičnom magnitudom s nekim od najenergičnijih kosmičkih čestica koje su ikad detektovale.

"Pronašli smo dipol gama-zraka, ali njegov vrh se nalazi na južnom nebu, daleko od CMB-a, a njegova magnituda je 10 puta veća od onoga što bismo očekivali", rekao je Kris Šrader, astrofizičar s instituta "Goddard Space Flight Center".

Naučnici smatraju da bi ovo otkriće moglo biti povezano s kosmičkom funkcijom gama-zraka, koju je 2017. pronašla zvjezdarnica Pijer Auger u Argentini. Pretpostavljaju da bi ova dva fenomena mogla poticati iz jednog neidentifikovanog izvora s obzirom na njihovu sličnu strukturu.

Nadaju se da će uskoro moći locirati tajanstveni izvor ili razviti alternativna objašnjenja za oba fenomena.

Istraživanje naziva Probing the Dipole of the Diffuse Gamma-Ray Background objavljeno je u časopisu Astrophysical Journal Letters.

