Otkriven najharmoničniji planetarni sistem

​Naučnici su pomoću spektografa "Sofi" u Južnoj Francuskoj otkrili do sada neviđen planetarni sistem, koji je u potpunoj harmoniji - na pravilnoj udaljenosti planeta između sebe i prema svojoj zvijezdi, navodi Univerzitet u Ženevi.

U konstelaciji "Drako" pronađeno je šest planeta koje se okreću u potpunoj harmoniji oko zvijezde "HD 158259".

Riječ je o sistemu koji čine jedna "super Zemlja" i pet "mini Neptuna", koji se međusobno nalaze na pravilnoj udaljenosti.

Osim toga, ovaj sistem je poseban, jer su naučnici do sada otkrili stotine sistema sa po nekoliko planeta, ali samo desetak ima šest ili više planeta.

Otkriće ovog neobičnog sistema bilo je moguće zahvaljujući velikom broju mjerenja, ali i poboljšanju kvaliteta instrumenata koje nauka koristi, kao i boljim tehnikama obrade podataka.

Mjerenja provedena na novootkrivenim planetama pokazuju da su one dva do šest puta veće od Zemlje, te da se "drže skupa" na udaljenosti 2,6 puta manjoj od one između Merkura i Sunca.

Takođe, omjer u orbitama između planeta je iznenađujuće pravilan. Tako, dok prva planeta napravi tri orbite, druga napravi dvije. Dok druga napravi tri, treći napravi dvije i tako dalje.

Naučnici takvu harmoniju u svemiru obično objašnjavaju "rezonansom", koja igra ključnu ulogu u arhitekturi planetarnih sistema.

Smatra se da su planete u "rezonansi" kada se nađu u istoj konfiguraciji, nakon što su odradile različit broj orbita /okretanja/.

Naučnici ih porede sa muzičarima koji sviraju različitim ritmom, ali na početku svakog stava sviraju istovremeno.