“Oziris–Reks” stigao do asteroida

Nakon dvogodišnjeg putovanja, Nasina letjelica “Oziris–Reks” stigla je do asteroida Benu. Njena misija u narednih godinu dana će biti da kruži oko svemirskog tijela, poslije čega će pokušati da sleti na površinu, uzme uzorak i vrati se nazad na Zemlju.

Činjenica da je stigla ne treba da prevari. “Oziris–Reks” je i dalje udaljen oko 20 kilometara od asteroida, ali to je prilična razlika u odnosu na početak prilaska, koji je počeo u avgustu kada se letjelica nalazila na nešto manje od dva miliona kilometara udaljena.

Narednih mjesec dana letjelica će napraviti nekoliko obilazaka oko Benua na rastojanju od sedam kilometara kako bi bolje odredila njegovu masu, oblik i rotacionu stopu.

U januaru će se dodatno približiti na oko kilometar i po i ući u njegovu orbitu. Godinu dana poslije toga ostaće u neposrednoj blizini prije nego što pokuša da sa površine uzme uzorak, prenosi RTS.

Povratak “Oziris–Reksa” na Zemlju planiran je za 2023. godinu.

For the past several months, Bennu has been coming into focus as I approached. Now that I’m here, I’ll fly around the asteroid and study it in detail. All the data I collect will help my team pick a spot to sample in 2020. #WelcomeToBennu Details: https://t.co/9pYBuYxA8X pic.twitter.com/CnzVwwRz5n