Partisan želi na Mars

O Partisan Motorsu i njihovom najboljem vozilu na svijetu za najgore uslove već se čulo svašta, ali njemačka kompanija sada najavljuje i osvajanje Marsa, i to uz pomoć Elona Maska.

Vodstvo njemačkog startupa je lansiranje Teslinog Roadstera toliko očaralo da su odlučili Masku ponuditi saradnju. Njihov terenac Partisan One sad je dobio Mars Edition verziju osmišljenu da odradi posao i van planete Zemlje.

Njihov robusni terenac dobio je karbonske dijelove, pogon je električni, a i dalje se može lako sklopiti na licu mjesta. Svaki točak ima svoj elektromotor, a cjelokupna spoljašnjost vozila prekrivena je solarnim panelima.

Partisan Motors je otvorenu ponudu dao Masku i iskazao spremnost pripremi sve za korištenje vozila na Marsu. I to nakon što ih sklope po uputstvima jednostavnim kao one za Ikein namještaj. Jer Partisan One može puno više od puštanja muzike.

(index.hr)