Piloti prvog dana bombardovanja Srbije sreli čudne svjetleće kugle

Derek Tar, član posade američkog aviona koji je učestvovao u NATO agresiji na Srbiju, posvjedočio je da su prvog dana bombardovanja na nebu iznad Jadrana sreli čudne svjetleće kugle.

Tar je bio operater na letećoj cisterni C-130, a u seriji "Neidentifikovani" na "Histori" kanalu, ispričao je neobični događaj koji se odigrao 24. marta 1999. godine nadomak Crne Gore.

Kako je rekao, bio je u zadnjem dijelu aviona tokom punjenja goriva iznad Jadrana i u jednom trenutku vidio čudnu svjetleću kuglu, koja je bila udaljena od njihovog aviona, ali je izuzetno brzo prelazila sa jedne strane letjelice na drugu, kao da je snima i premjerava.

Obavijestio je pilota o tome, koji mu je odgovorio da ne čekaju više nikoga za punjenje i da to ne može biti NATO avion.

Neobičan susret trajao je nekoliko minuta, a svjedočila mu je petočlana posada aviona.

Tara je objasnio da se potom svjetleća kugla velikom, nevjerovatnom brzinom udaljila od aviona, nestajući u djeliću sekunde.

Inače, emisija u kojoj je Tara ispričao svoje nevjerovatno iskustvo, autorsko je djelo Luisa Elizonda, bivšeg šefa tajnog programa Pentagona za istraživanje neidentifikovanih letećih objekata, koji je na njegovom čelu bio 10 godina, a ostavku je dao 2017.

Elizondo je nedavno izjavio kako je "sigurno da vanzemaljci postoje, samo je pitanje da li su pretnja za nas", te dodao kako su "objekti neutvrđenog porijekla zaista pali na Zemlju, a da su njihovi ostaci odneseni na analizu".

Poslije Elizondovih izjava i otkrića da Pentagon i dalje ima tajni program za praćenje NLO, američki Kongres usvojio je zakon kojim obavezuje Pentagon, odnosno njegovu tajnu jedinicu za prijetnje iz vazduha i svemira, da redovno podnosi izvještaje o svom radu.

Inače, zanimljivo je da je gotovo istovjetnu priču o susretu sa svjetlećim kuglama na gotovo istom mjestu, ispričao i bivši komandant Jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva, general Zvonimir Jurjević.

Jurjević je naveo da su prvi susret sa NLO piloti 172. avijacijskog puka, koji je bio smješten u Podgorici, imali početkom januara 1975. prilikom noćnog letenja.

"On je izgledao kao svetleća kugla, jako vidljiv, možda desetak puta jačeg svetla od najsvetlije zvezde u to vreme. Bela svetlost menjala je svoj spektar, od bele, žute, svetlocrvene do narandžaste i nazad. On bi se javio iznenada, odnekud. Namerno je na sebe skretao pažnju, jer nismo znali odakle je dolazio. Odjedared bi se našao u postroju naših aviona", ispričao je Jurjević Sputnjiku.

Objekat se uvijek pojavljivao 50 minuta od početka leta, čak i kada je komanda puka pomjerala vrijeme polijetanja aviona.

Jurjević je sam, ali i zajedno sa svojim pilotima polijetao više puta da bi presreo taj objekat, ali je on uvijek uspijevao da ostane na udaljenosti od tačno 10 kilometara.

Potom su zbog toga u Podgoricu stigli i supersonični MiG-ovi 21, ali ni oni nisu uspjeli da ga stignu.

Objekat se posljednji put pojavio 12. februara 1975. iznad samog aerodroma, a Jurjević kaže da su odlučili da ga ignorišu, te da nikad više nije viđen.

