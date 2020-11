Planetarna odbrana propustila asteroid, prošao 400 km od Zemlje

Asteroid nazvan 2020 VT4 približio se Zemlji na samo 400 kilometara, a da ga niko nije primijetio.

Bliski susret dogodio se u petak 13. novembra, a otkriven je tek kada se udaljio od naše planete.

Udaljenost asteroida od samo 400 kilometara od Zemlje rekordna je blizina, a sistem za upozorenje na asteroide ATLAS na Havajima primijetio ga je tek 15 sati pošto se približio našoj planeti.

Ovaj asteroid je promjera pet do deset metara i dvostruko je manji od onog koji je eksplodirao iznad Čeljabinska 2013. godine, te bi najvjerovatnije sagorio u atmosferi, piše RT.

To je do sada najmanja udaljenost nekog nebeskog tijela koje nije palo na Zemlju, od kada se takvi susreti bilježe. Prethodni rekord držao je asteroid 2020 QG, koji nam se približio na 3.000 kilometara 16. avgusta ove godine.

Newly-discovered asteroid A10sHcN approached Earth yesterday, passing only a few hundred miles above the South Pacific Ocean. This encounter shortened its orbit, ensuring that this Earth-crosser will make more frequent close approaches.https://t.co/TmkzojIzPf pic.twitter.com/XrnKiiGTyJ