Pljuštaće otkazi u NASA? Zabrana zaposlenima da objavljuju snimke

Zaposlenima u američkom Svemirskom centru Kenedi navodno je rečeno da mogu biti otpušteni zbog objavljivanja snimaka zabilježenih u prostorijama Centra.

Upozorenje je izdato nakon što je procurio video-snimak na kojem se prikazuje kako svemirska kapsula "Dragon kru" eksplodira na lokaciji za testiranje.

Pozivajući se na interno pismo poslato izvođačima radova zaposlenim u NASA, list "Orlando sentinel" piše da su zaposleni upozoreni da mogu biti otpušteni ukoliko objave bilo kakve fotografije ili video-snimke zabilježene unutar Centra.

Portparol svemirske kompanije "Džejkobs", koja radi za NASA - Trejsi Jejts rekla je za "Orlando sentinel" da je interno pismo bilo podsjetnik na pravila koja osoblje mora da poštuje.

"U ta pravila uključeno je 'standardno upozorenje' da bi pojedina kršenja mogla da dovedu do disciplinskog postupka, uključujući otpuštanje radnika", kaže Jejtsova.

"Raša tudej" piše da su nove mjere rezultat objavljivanja video-snimka na kojem se prikazuje eksplozija tokom testiranja svemirske kapsule "Dragon kru" kompanije "Spejs iks" prošlog mjeseca.

Nasa i "Spejs iks" priznali su kasnije da je ishod testa bila "anomalija", ali nisu izneli detalje incidenta, niti su objasnili oblake dima iznad Centra, koje je vidio veliki broj očevidaca.

"Dragon kru" je svemirska kapsula za višestruku upotrebu kojom se u svemir mogu transportovati ljudi i teret.

Nasa je dodijelila 2,6 milijardi dolara kompaniji "Spejs iks" za potrebe ovog programa.

Crew Dragon is on SpaceX’s recovery vessel—completing the spacecraft’s first test mission! pic.twitter.com/6K0qgnHd4O