Pogled na auroru borealis iz svemira (VIDEO)

​Polarna svjetlost, odnosno aurora borealis, ne oduševljava samo ljude na Zemlji, već i one u svemiru.

Tokom vikenda brojni su stanovnici dobrog dijela Evrope imali sreće uživo posmatrati polarnu svjetlost, odnosno auroru borealis koja je inače vidljiva samo na krajnjim sjevernim krajevima, prema Sjevernom polu.

What a show! Over the weekend, many people in Europe enjoyed the spectacular display of the aurora borealis dancing above their heads. This is how @esa astronauts have seen the Earth's sky lighting up from space – a magical thread from the International @Space_Station. … pic.twitter.com/u3lbPqlFyn