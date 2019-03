Pogledajte kako izgleda kad Sunce "bljesne" iznad Zemlje

Izraelska lunarna sonda "Berešit" privatne kompanije "Spejs IL" snimila je izlazak Sunca iznad Zemlje.

Na snimku se vidi kako je pojavljivanje zvijezde praćeno jarkim bljeskom.

Isprva je sonda razvijena za učešće na konkursu "Gugl lunar eksprajz", ali je zatim redizajnirana i poslata na Mjesec.

Misija "Berešit" završiće se za 11 dana.

