Pogledajte kako izgleda zimska idila na Marsu

Novootkrivena slika Evropske svemirske agencije (ESA) daje zapanjujući izgled kratera napunjenog ledom na Marsu, koji podsjeća na golo oko.

Naučnici iz ESA podijelili su sliku kratera Korolev, dužine 82 kilometra i ispunjenog ledom koji dostiže dubinu nešto više od tri kilometra.

Koji tip uređaja može da snimi tu sliku? U ovom trenutku, jedini koji istražuju područje Mars su roveri sa ograničenim geografskim rasponom koji istražuju površinu visokog stepena na Marsu.

Ova slika, međutim, izgleda kao da je uzeta iz prozora aviona koji leti kroz atmosferu Crvene planete. Kako se to dešava, slike su zapravo simulacija, istražujući površinu Marsa sa visine.

Ravni satelitski snimci ESA "Mars ekspres orbitera" postavljeni su preko postojećih topografskih podataka. Pomeranje u perspektivi daje posmatraču intimniji pogled na Mars. Umjesto belih tačaka na dvodimenzionalnoj mapi, lakše je razumjeti kako stvarno izgleda Crvene planete.

