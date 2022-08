Pogledajte kako je izgledao pad krhotina kineske rakete

Kineska raketa Long March 5B, odnosno ostaci njenog raketnog potisnika, vratila se na Zemlju onako kako su Kinezi namjeravali - nekontrolisano, u nenaseljenom području i sa dosta vatrometa na nebu.

Podsjetimo, ova raketa je prije nekoliko dana u orbitu odnijela novi modul kineske svemirske stanice Taingong (Nebeska palata).

The #CZ5B core stage from the #Wentian launch re-entering the atmosphere. pic.twitter.com/p6Q6MOxzVm