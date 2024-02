Poznato gdje je pao satelit bez kontrole, tri decenije od lansiranja

Satelit bez kontrole je pao nakon gotovo tri decenije od lansiranja.

Satelit ERS-2, koji je služio kao platforma za posmatranje od svog lansiranja 1995. godine, sletIo je danas u Tihom okeanu između Aljaske i Havaja.

Evropska svemirska agencija (ESA) izjavila je da su rizici povezani sa ovim satelitom od dve tone "veoma niski", međutim, postojala je i dalje mogućnost da fragmenti pogode naseljena područja.

Mirko Albani iz Odeljenja za zemaljsko posmatranje Evropske svemirske agencije izjavio je:

"Važno je istaći da nijedan od elemenata koji bi mogli ponovno ući u atmosferu (i stići do površine) nije radioaktivan niti toksičan."

Predviđeno vrijeme ulaska satelita u atmosferu Zemlje bilo je prvobitno zakazano za 15:49 GMT (10:49 EST) u srijedu, međutim, satelit je ostao u orbiti oko planete još sat vremena.

