Prekinuto ispitivanje rakete koja Amerikance treba da odvede na Mjesec

Ispitivanje motora nove megarakete Američke svemirske agencije (NASA), koja bi trebala lansirati Amerikance na Mjesec, završeno je prije vremena, dok agencija odbija da saopšti da je ispitivanje bilo neuspješno.

Nešto prije 17:30 sati u subotu, prema istočnoj vremenskoj zoni (EST), četiri motora megarakete su se uspješno upalila, gorjela jedan minut i ispitivanje je potom prekinuto.

Ovaj događaj ocjenjivanja osnovne faze pokretanja moćne rakete Space Launch System (SLS) proveden je u Svemirskom centru Stennis u Misisipiju. Podsjetimo da je SLS dio NASA programa Artemis, čiji je cilj da vrati Amerikance na površinu Mjeseca u narednim godinama.

Međutim, motori megarakete su trebali gorjeti osam minuta kako bi simulirali uspon rakete u orbitu. Iako se to nije desilo, plan je da ova raketa izvrši svoj prvi let kasnije ove godine. Time će SLS postati najmoćnija raketa koja je ikad letjela u svemir, piše BBC.

Nakon toplotnog testa SLS će biti poslan u svemirski centar "Kennedy" na Floridi. NASA će potom lansirati zajedno SLS i svemirsku letjelicu Orion na put oko Mjeseca kako bi provjerila performanse letjelice, njenu sigurnost i komunikacijske sposobnosti. Prva misija nazvana Artemis I trebalo bi da bude izvedena ove godine, ali bez astronauta.

Šta se zapravo desilo prilikom ispitivanja megarakete, još nije poznato. Džon Hanikat, rukovodilac programa SLS-a u NASA-inom Marshall Space Flight centru u Alabami, rekao je samo da je bilo "puno dinamike " kada se motor ugasio.

On Saturday, we conducted a hot fire test of the core stage for the @NASA_SLS rocket that will launch @NASAArtemis missions to the Moon. Find out more about the test: https://t.co/vbdcRmbk3d pic.twitter.com/dX0MCTNWJM