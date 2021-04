Preminuo Majkl Kolins, član misije Apollo 11

Američki astronaut Majkl Kolins koji je upravljao svemirskom letjelicom oko Mjeseca prilikom prvog slijetanja na površinu, preminuo je u 90. godini.

Kolins je rođen u Rimu u Italiji, a završio je Vojnu akademiju West Point 1952. godine. Kao vojni pilot služio je u američkim vojnim bazama u Evropi, a 1961. bio je testni pilot pri Američkim vazdušnim snagama.

Pridružio se astronautskoj ekipi NASA-e 1963. godine, a 18. jula 1966. prvi put poletio u svemir u misiji Gemini 10, prenosi klix.ba.

Kao uspješan astronaut izabran je za člana misije Apollo 11 zajedno sa Nil Armstrongom i Bazom Aldrinom. U toj misiji postao je poznat po tome što je tokom misije u kojoj je čovjek prvi put kročio na Mjesec upravljao zapovjednim modulom svemirske letjelice Apollo 11 u orbiti oko Mjeseca.

Nakon penzionisanja 1970. godine postao je prvi upravitelj Smithsonian Institution's National Air and Space Museuma u Vašingtonu, te je napisao nekoliko knjiga o svojem letu u svemir kao i memoare.

We mourn the passing of Apollo 11 astronaut Michael Collins, who piloted humanity’s first voyage to the surface of another world. An advocate for exploration, @AstroMCollins inspired generations and his legacy propels us further into the cosmos: https://t.co/47by569R56 pic.twitter.com/rKMxdTIYYm