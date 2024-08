Prizor iz svemira od koga zastaje dah (VIDEO)

Astronaut američke agencije NASA Metju Dominik snimio je prizor iz svemira od koga zastaje dah – Mjesec zalazi dok se Zemlja kupa u nevjerovatnim crvenim i zelenim aurorama.

“Tajmleps Mjeseca kako zalazi iza crvenih i zelenih aurora, a to prati izlazak Sunca koji osvjetljava Sojuz svijetloplavom bojom. Aurore su nevjerovatne ovih nekoliko dana. Sjajan tajming za isprobavanje novog objektiva koji je nedavno stigao letjelicom Signus”, napisao je Dominik na X-u (nekadašnjem Tviteru).

On je dao i specifikacije nastanka tajmlepsa: objektiv žižne daljine 15 milimetara, otvor blende 1,8, ekspozicija trećinu sekunde i interval snimanja pola sekunde.

Za ovakve aurore ovih dana zaslužna je serija solarnih eksplozija nakon koje su geomagnetne oluje pogodile Zemljinu atmosferu.

Metju Dominik je postavio i nekoliko pojedinačnih fotografija sa Međunarodne svemirske stanice od kojih je napravio tajmleps, prenosi Telegraf.

Timelapse of the moon setting into streams of red and green aurora followed by a sunrise lighting up Soyuz with a light blue. The aurora have been amazing the past few days. Great timing for trying out a new lens that recently arrived on Cygnus. 15mm, T1.8, 1/3s exposure,… pic.twitter.com/otFv5pZ6vd