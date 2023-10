Prizor snimljen na Marsu: NASA-ina kamera uhvatila "đavola" (VIDEO)

​Dana 30. avgusta 2023., 899. marsovskog dana svoje misije, NASA-in rover Perseverance uočio je takozvanog "pustinjskog đavola" (eng. "dust devil") dok je istraživao krater Jezero. Slike snimljene jednom od roverovih navigacionih kamera korištene su za izradu videa, koji se sastoji od 21 slike snimljene u razmaku od četiri sekunde i ubrzane 20 puta. Slično malim, kratkotrajnim vrtlozima na Zemlji, ovi vertikalni stubovi vjetra nastaju kada se džepovi vrućeg vazduha u blizini površine brzo podignu kroz hladniji vazduh iznad nje. Proučavajući ih, naučnci se nadaju saznati više o Marsovoj atmosferi i poboljšati svoje vremenske modele.

Pustinjski đavo uočen je na zapadnoj ivici kratera Jezero na lokaciji koja se zove "Thorofare Ridge". Koristeći podatke sa slika, naučnici misije utvrdili su da je ovaj đavo bio oko četiri kilometra od rovera i da je imao oko 60 metara u obimu.

Dok su slike uhvatile samo dno vrtloga od 118 m, naučnici su takođe mogli procijeniti njegovu punu visinu. Takođe su izračunali da se kreće od istoka prema zapadu brzinom od oko 19 km/h.

