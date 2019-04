Profesorica iz BiH i njeni učenici postali dio NASA programa

Mala grupa naučnika koju predvodi Amna Dervišagić, profesorica fizike iz Opće gimnazije Bosanska Krupa, uspjela je ostvariti saradnju sa NASA, najznačajnijom i najpoznatijom agencijom koja se bavi istraživanjem svemirskih prostranstava i za sada nepoznanica. Od NASA su dobili i zvaničnu potvrdu da je njihov projekat dobio zeleno svjetlo.

Predanim radom, trudom i istraživanjem postali su dio NASA programa "Cubes in Space" (Kocke u svemiru), pa je njihov projekat o uticaju svemirskog zračenja na kontaktna sočiva, između 1.000 drugih, koji su pristigli iz različitih krajeva svijeta, zvanično odobren za let u svemir- i raketom i balonom, a potom će biti vraćen na analizu.

Program "Cubes in Space" namijenjen je za upornu skupinu hrabrih vizionara koji su u stalnoj potrazi za povratkom kreativnosti u učionice. Misija programa je pomoći učenicima da oslobode svoju znatiželju, razviju logičku misao, učestvujući u kreativnom rješavanju problema. Područja za koja je program "Cubes in Space" namijenjen su nauka i tehnologija, inženjerstvo, umjetnost i matematika.

Program je osmišljen tako da nudi dvije vrste leta na kojima se mogu pokrenuti eksperimenti - raketa i visoki naučni balon. Ove platforme se lansiraju ili visoko u atmosferu ili u svemir, a obje nose instrumente za prikupljanje podataka ili provođenje eksperimenta, piše Faktor.ba.

"Naš eksperiment kreirali smo u kockici dimenzije četiri centimetra uz stroge kriterije za let u stratosferskom balonu, koji treba da leti do same ivice svemira u gornje slojeve stratosfere, te u raketi koja leti u 'pravi' svemir. Mi smo se odlučili poslati moja polutvrda i meka kontaktna sočiva, za koje želimo provjeriti kako će se njihove mehaničke i optičke osobine promijeniti nakon boravka određeno vrijeme u balonu i raketi. Nevjerovatno mnogo podataka smo saznali o samoj proizvodnji sočiva, o optičkim osobinama, UV filterima, ali i o bakterijama koje su veliki problem kako za nosioce na zemlji, tako i za same svemirske posade, o stratosferi te ekstremnom zračenju koje očekuje naša/moja sočiva", pojasnila je Dervišagić.

Naglasila je da je uspjeh koji su postigli veliki korak za sve nas.

"Ponosna sam na sebe jer sam uložila ogroman trud za ovu aplikaciju, danima i noćima sam je pisala, bilo je jako naporno jer oni imaju rigorozna pravila. Ponosna sam i na moje divne učenike koji su istraživali zajedno sa mnom. Sretna sam da sam im uspjela pokazati koliko nauka može biti zabavna, ukoliko ulože puno napora. Ovo je zaista veliki korak za sve nas! Svi koji budu željeli moći će zajedno sa nama da prate lansiranje", dodala je.

Lansiranje će biti upriličeno u avgustu. Učenici i profesorica za učešće u NASA programu dobili su certifikate.