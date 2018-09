Pronađena planeta dva puta veća od Zemlje?

Studentkinja Merin Peterson sa Univerziteta Montreal nije mogla ni da nasluti kakvo je otkriće čeka već na prvoj godini studija fizike. Ona je otkrila novi egzoplanet.

Peterson i njene kolege pronašli su planetu radeći uz profesora Bjorna Benekea.

Ova studentkinja je uzimala podatke s NASA Keplerovog teleskopa i provlačila ih kroz program osmišljen da pomogne identifikaciji potencijalne egzoplanete.

"To nije samo potraga za iglom u plastu sijena, to je kao potraga za nečim što nije tamo. Shvatili smo da je nešto tamo kada nam je postalo jasno da nešto blokira svjetlost zvijezde", rekla je.

Postoji mnogo egzoplaneta iste veličine - mnogi se nalaze unutar Mliječnog puta i njihova orbita oko zvijezda je slična Wolf503b.

S obzirom da u našem sunčevom sistem nema planeta te veličine, astronomi nisu sigurni da li je Wolf503b napravljen od gasa ili stijene.

"Bilo je nevjerovatno uzbudljivo. Moj mentor to voli da zove mojom planetom, jer sam ja o njemu pisala rad, ali smatram da je u pitanju timski rad", kaže Peterson.

NASA kaže da je svaka zvijezda vidljiva okom okružena planetama - neki od njih su komadi leda u svemiru, neki su gasovi.

Wolf 503b, novi egzoplanet duplo je veći od Zemlje. Udaljen je od nas 145 svjetlosnih godina i nalazi se u konstelaciji Djevice, u 6. sazviježđu Zodijaka.

