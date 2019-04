Propao pokušaj Izraela da spusti letjelicu na Mjesec

Mala izraelska svemirska letjelica "Berešit" srušila se na Mjesec tokom pokušaja slijetanja.

Vijest je saopštio Ofer Doron, generalni direktor Izraelske svemirske industrije, koja je učestvovala u izradi letjelice.

Pokušaj slijetanja pratio je i izraelski premijer Benjamin Netanjahu.

"Ako ne uspiješ iz prve, onda probaj ponovo", rekao je Netanjahu, prenio je "Sputnjik".

Da je misija "Berešita" uspjela, bilo bi to prvo slijetanje na mjesec jedne privatne kompanije. Izrael bi bio tek treća zemlja (uz Rusiju, SAD i Kinu) koja je u tome uspjela.

Sadly, this is the last picture from the #Beresheet lander. It apparently crashed into the surface. The positive attitude of the crew and recognition of what a remarkable achievement it was to get that far is really inspiring. I hope they will try again some day. https://t.co/pgUMxwdjLq