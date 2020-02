Prva svemirska misija sa posadom u maju?

​SpaceX se sve više približava cilju u okviru kojeg bi letjelica Crew Dragon put kosmosa trebalo da ponese ljudsku posadu. Nakon uspješnog test leta u januaru kompanija je spremna za sljedeći korak – misiju Demo-2.

Prvi let sa ljudskom posadom zakazan je za 7. maj, ali se ističe da se radi o okvirnom datumu, te da bi Crew Dragon put kosmosa mogao da poleti i poslije toga. Vladina agencija koja se bavi procjenom napretka vitalnih projekata u ime američkog Kongresa (Government Accountability Office) objavila je izveštaj u kojem stoji da je Crew Dragon kapsula, koja će se koristiti u okviru Demo-2 misije, spremna za let, i to čak tri mjeseca prije planiranog roka.

Demo-2 je druga Crew Dragon misija, a nakon Demo-1 misije bez posade koja je sprovedena u martu 2019, kada je letjelica uspješno stigla do Internacionalne svemirske stanice, te se nakon toga bezbjedno vratila na Zemlju. Druga misija bi u proces trebalo da uključi i dva NASA-ina astronauta – Douga Hurleya i Boba Behnkena, te bi Crew Dragon uskoro mogao da zamijeni ruske Soyuz rakete.

