Putnici na Mars rizikuju da dobiju rak ili demenciju

Skoro svaki dio ljudskog organizma podložan je oštećenjima od radijacije. Rak je sigurno jedna od glavnih briga kad je riječ o putovanju na Mars, ali postoji i mnoštvo drugih zdravstvenih problema koji se mogu javiti.

Istraživači rade na metodama zaštite od zračenja, uključujući nove materijale za njihovo blokiranje, kao i inovativne farmaceutske pristupe koji mogu biti efikasniji od zaštite. Već je u funkciji detektor procjene zračenja, koji je posebno poslat na Mars da bi se pripremio za buduća istraživanja. Ovaj uređaj mjeri zračenje na Marsu, i to ne samo iz svemira, već i bilo koje zračenje proisteklo iz interakcije sa atmosferom i zemljom.

Drugi izazov je nedostatak gravitacije. Tokom letova u svemir ljudi su izloženi gravitacionom polju mnogo "lakšem" od onog na Zemlji.

Možda zvuči zabavno lebdjeti okolo sa nultom gravitacijom, ali to može biti nevjerovatno opasno za kosti i mišiće. Studije su otkrile da nakon samo tri nedjelje u svemiru neki mišići mogu da se smanje za čak trećinu, a tokom duže misije fizička spremnost astronauta smanjena je za 30 do 50 odsto. Sve zato što krvni sudovi nisu toliko efikasni u transportu kiseonika do mišića koji radi tokom boravka u svemiru. U praksi, to znači da će se gosti Marsa umarati i boriti se da izvrše čak i najjednostavnije zadatatke tokom putovanja.

NASA preporučuje dvosatne treninge svaki dan, ali postoji još jedna mogućnost koja bi se mogla svidjeti mnogim potencijalnim astronautima. Istraživači su imali vrlo pozitivne rezultate sa resveratrolom, antioksidansom koji se nalazi u crnom vinu, i ukazuju da umjerena dnevna doza može pomoći ublažavanju gubitka mišića dok ste na Marsu.

Slaba gravitacija takođe ometa cirkulaciju krvi. Na Zemlji se gravitacija brine o potiskivanju krvi sa srca na ostatak tela, ali u mikrogravitaciji krv se ne kreće na isti način. Na primjer, istraživači su pronašli probleme u cirkulaciji kod nekoliko astronauta nakon samo 50 dana u svemiru, pri čemu je jedan od njih dobio trombozu.

Drugi problem sa mikrogravitacijom je taj što može oslabiti način na koji se tijelo bori protiv infekcije. Na putu za Mars mogli biste se boriti sa neobičnim alergijama i suočiti se sa osipima koje nikada prije niste imali. Standardne mjere prevencije kao što su vakcine i dobra ishrana su put za jačanje imunološkog sistema, a to se obično kombinuje sa upotrebom samo pasterizovane hrane i pića i jakih vazdušnih filtera kako bi se spriječilo širenje bolesti.

Mikrogravitacija takođe može uticati na crevnu floru. Na primer, dugi periodi na Međunarodnoj svemirskoj stanici bili su dovoljni da unište mikrobiom crijeva astronauta Skota Kelija. Na svu sreću, ove promene nisu bile trajne.

I na kraju, putovanje u svemir utiče na naš mozak. Zanimljivo je da je tim međunarodnih stručnjaka, uključujući i neke iz Rusije, uočio značajne promjene u mozgu nekoliko astronauta nakon dužeg vremena u svemiru. Ispada da se mozak prilagođava mikrogravitaciji isključujući sistem ravnoteže u ušima i stavljajući veći akcenat na vizuelne i taktilne povratne informacije. Znaćete da je vaš mozak dovršio ovu promjenu kada konačno nestane osjećaj mučnine i vrtoglavice.

Još više zabrinjava rizik od razvoja demencije ili gubitka pamćenja. Zamislite da odete na Mars, ali se ne možete setiti ničega o svom putovanju. Studije sa miševima otkrile su negativne efekte na mozak čak šest mjeseci nakon izlaganja svemirskim uslovima. Ima nade, u obliku farmaceutskih proizvoda namenjenih zaštiti neurona. Istraživača još nema, ali posao je u toku.

Realnost je da vas niko neće poslati na Mars, a da ne znate detaljno kako svemirski let može da utiče na vaše tijelo. Međutim, toliko je popularna ideja putovanja na Crvenu planetu da je trka u razvoju novih načina za sigurno putovanje vrtoglava.

(Sputnjik)